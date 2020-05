H&M : Barclays reste à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 180 couronnes suédoises sur H&M, le jugeant 'bien placé pour surperformer ses pairs dans cet environnement difficile et émerger de la crise avec de meilleurs parts de marché'.



'Si la visibilité sur le calendrier du confinement et les comportements des consommateurs dans de nombreux pays demeure limitée, nous nous attendons à ce que l'offre excède significativement la demande dans l'industrie textile dans les mois à venir', estime-t-il.



Bien que la performance de H&M restera selon lui probablement sous pression à court terme, le broker pense que 'l'attention des investisseurs devrait maintenant se concentrer sur l'exercice 2021 et sur les années suivantes'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer