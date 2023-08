Henkel : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Henkel avec un objectif de cours ajusté de 72 à 73 euros, au lendemain de la publication des résultats du groupe allemand exploitant des marques telles que Le Chat, X-TRA ou Loctite.



Dans le sillage du relèvement d'objectifs annuels par la direction, le broker indique remonter ses hypothèses de profit opérationnel (EBIT) pour Henkel, de 4% pour l'année en cours et de 1% pour les exercices 2024 et 2025.



Stifel reste toutefois à 'conserver' sur Henkel, estimant que 'les préoccupations persistantes des investisseurs au sujet de la faiblesse des volumes devrait maintenir un couvercle sur le titre pour le moment'.



