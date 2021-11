Henkel : Stifel abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Henkel avec un objectif de cours ajusté de 89 à 84 euros, dans le sillage de réductions de 2% et 3% respectivement de ses estimations de profit opérationnel pour 2021 et 2022.



Le broker rappelle qu'à l'occasion de son point trimestriel, le groupe allemand a révisé ses objectifs de résultats 2021 à la borne basse de sa fourchette cible précédente, du fait des pressions grandissantes des coûts de matières premières et de fret sur les marges.



Si l'action Henkel lui semble bon marché, Stifel pense qu'elle manque encore de catalyseurs pour une revalorisation, soulignant notamment une dynamique de volumes faiblissante sur les marchés matures (en particulier en Amérique du Nord) et en beauté.



