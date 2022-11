Henkel : Société Générale revient à l'achat

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Henkel de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 77 euros.



Dans une note de recherche, SG rappelle qu'il avait ramené son conseil sur le groupe allemand de produits de consommation de 'achat' à 'conserver' en mai dernier du fait, entre autres, de la cherté du pétrole, auquel Henkel est très exposé.



Mais l'intermédiaire financier souligne que le baril de brut est depuis retombé à moins de 90 dollars, contre 120 dollars au printemps.



'Nous voyons aussi que l'entreprise a bien performé en termes de prix et si les volumes d'activité ont certes déçu, ils ne se sont pas effondrés, tandis que des progrès notables ont été réalisés au niveau de l'intégration des métiers liés à la consommation grand public', ajoute-t-il.



S'il reconnaît que l'activité pourrait encore décevoir l'an prochain, l'amélioration des perspectives, à la fois en termes de ventes et de marges à horizon 2024, soutient son relèvement de recommandation.



