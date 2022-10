Henkel : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Henkel, assortie d'un objectif de cours abaissé de 67 à 59 euros.



Le bureau d'analyses qualifie Henkel de 'valeur hybride' (par opposition aux valeurs de qualité), dans la mesure ou le groupe opère dans le 'Home Care', le 'Beauty' et les 'Adhésifs'.



'Le titre est donc tributaire du momentum, lequel devrait théoriquement s'améliorer après un exercice 2022 en forte baisse', estime l'analyste.

Alors que les résultats trimestriels seront publiés le 8 novembre, Oddo anticipe un chiffre d'affaires de 5733 ME au 3e trimestre (+8,8% en organique, +12,6% en publié).



Le broker pointe néanmoins la visibilité limitée sur la fin d'année. 'La tonalité reste prudente au sujet du 4e trimestre et nous conforte dans notre estimation de ralentissement de la croissance organique (+4.4%e)', indique-t-il en substance.



Enfin, pour 2022 et 2023, Oddo révise ses perspectives de BPA de respectivement +4.6% et -0.5%, un dernier chiffre qui s'explique, en grande partie, par le report sur 2023 de la sortie de la Russie (impact estimé par le management à -7% sur le BPA en année pleine).



