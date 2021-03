Henkel : Jefferies passe à une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé jeudi sa recommandation sur Henkel de 'conserver' à 'achat' et fait passer son objectif de cours de 89 à 110 euros, estimant que le fabricant allemand de produits de consommation courante pourrait être l'un des bénéficiaires de la reprise cyclique de l'économie.



Le courtier américain explique que le groupe devrait notamment profiter d'un effet de base plus favorable, mais aussi de l'effet de la réouverture des salons de beauté sur sa division de cosmétiques.



Pour ce qui concerne la branche d'adhésifs, l'activité devrait profiter de l'électrification de l'automobile et du déploiement de la 5G, une technologie gourmande en adhésifs, ajoute-t-il dans une note de recherche.



Jefferies met également en évidence la valorisation 'peu exigeante' du titre à l'heure actuelle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.