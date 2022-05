Henkel : Jefferies dégrade sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Henkel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 75 à 69 euros, préférant se mettre à l'écart du dossier alors que des catalyseurs positifs prévisibles sont selon lui susceptibles d'être rares.



'Un nouvel avertissement laisse Henkel avec les perspectives de profits pour 2022 les plus négatives de notre couverture', note le broker, ce qui est selon lui 'suffisant pour mettre les rendements en cash sous pression, malgré cinq années de dividendes stables'.



S'il reconnait que des mesures plus décisives sont prises pour la division grand public en difficulté, Jefferies juge celles-ci 'bien intégrées dans les cours', compte tenu de la revalorisation importante qui s'est produite sur le titre depuis le premier trimestre.



