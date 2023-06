Henkel : Deutsche Bank rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi avoir relevé de 55 à 60 euros son objectif de cours sur Henkel tout en maintenant sa recommandation 'vendre' sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire étaye sa décision par la bonne tenue des marges bénéficiaires du groupe allemand de produits de grande consommation.



Il met notamment en évidence le redressement plus marque que prévu de sa marge unitaire dans les adhésifs, qu'il explique par la stabilisation des parts de marché de l'activité sur le marché américain.



Conséquence, l'analyste revoit à la hausse ses estimations pour 2023 afin de les porter dans le haut de la fourchette des objectifs visés par l'entreprise.



DB dit néanmoins anticiper un repli des volumes et des prix de la branche d'adhésifs l'an prochain.



