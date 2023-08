Henkel : Berenberg relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé de 'vendre' à 'conserver' sa recommandation sur Henkel, avec un objectif de cours rehaussé de 58 à 69 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste loue le redressement des marges bénéficiaires opéré par le groupe allemand de produits de consommation courante.



S'il reconnaît que les résultats semestriels du propriétaire de Schwarzkopf ou Le Chat ont été moins bons que prévu, l'intermédiaire souligne que sa marge opérationnelle s'est révélée supérieure aux attentes grâce à la fermeté de ses prix qui lui a permis de sauver la mise.



Partant du principe que la vigueur de ses tarifs devrait se poursuivre à court terme, Berenberg estime qu'un éventuel catalyseur en vue d'une dévalorisation du titre a désormais disparu, ce qui le conduit à relever son conseil.



