Henkel : Barclays ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et ajuste son objectif de cours de 71 à 72 euros sur Henkel, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le groupe allemand de produits de consommation courante.



Le broker relève en effet ses prévisions de marge d'EBIT d'environ 60 points de base pour 2023 et de l'ordre de 40 points de base pour les années suivantes, entraînant une augmentation des BPA attendus de 5% cette année et de 3% à partir de 2024.



'Nous nous attendons à ce que les volumes en biens de consommation deviennent positifs au quatrième trimestre 2023, ce qui pourrait contribuer à soutenir le sentiment concernant le dossier', ajoute Barclays dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.