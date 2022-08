Henkel : Barclays ajuste sa cible après les semestriels

(CercleFinance.com) - Barclays maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Henkel avec un objectif de cours ajusté de 62 à 63 euros, au lendemain de la publication des résultats semestriels du groupe allemand de produits de consommation courante.



'Les prix ont surpris positivement, comme pour les autres noms des soins personnels et ménagers. Néanmoins la visibilité macroéconomique demeure limitée, en particulier compte tenu de l'exposition industrielle de Henkel', estime le broker.



'Le ratio de 16 fois le BPA attendu pour 2023 semble peu exigeant, mais nous peinons à voir un catalyseur à court terme pour une revalorisation et réitérons donc notre vision pondérer en ligne', poursuit-il dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.