HeidelbergCement : Stifel réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur HeidelbergCement avec un objectif de cours réduit de 80 à 64 euros, dans l'attente des résultats du groupe allemand de matériaux de construction, attendus le 28 juillet.



Avec le faible premier trimestre et les pressions persistantes des coûts, le broker a besoin d'un beau dépassement des attentes au deuxième trimestre et d'un second semestre solide pour concrétiser la prévision d'une légère hausse de l'EBITDA opérationnel.



'Nous soupçonnons le marché de ne probablement pas se concentrer sur ce titre d'abord, alors que le risque du flux de nouvelles pourrait le pousser plus bas', juge Stifel, qui considère toutefois que 'l'action offre maintenant un très bon potentiel de hausse'.



