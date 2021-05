HeidelbergCement : Oddo reste neutre après une vente d'actifs

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' et son objectif de cours de 78 euros sur HeidelbergCement, au lendemain de l'annonce d'un accord de vente de ses activités dans la région ouest des États-Unis pour 2,3 milliards de dollars.



'Cette transaction permet au groupe de simplifier son portefeuille en Amérique du Nord pour se renforcer sur ses quatre autres régions clés du Canada, du Midwest, du Nord-Est et du Sud', souligne l'analyste, pour qui le prix 'semble tout à fait satisfaisant'.



'Au-delà, le titre pourrait aussi être porté par la perspective d'annonces concernant l'allocation du capital', poursuit-il, ajoutant que celles-ci pourraient intervenir lors des résultats de premier semestre, le 29 juillet prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.