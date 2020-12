HeidelbergCement : Jefferies initie la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a lancé lundi la couverture du titre HeidelbergCement, un producteur de ciment coté à Francfort, avec une note 'achat' et un objectif de cours de 78 euros, représentant un potentiel de hausse de 30%.



De retour pour couvrir le titre après quelques années d'absence, le courtier américain estime que les mesures de réduction des coûts de la société allemande apportent de la 'crédibilité' à ses objectifs financiers.



L'équipe de Jefferies note également que l'Indonésie, l'Australie et l'Inde ont fourni des 'informations précieuses' sur les principales expositions asiatiques d'Heidelberg.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

