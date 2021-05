HeidelbergCement : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse renouvelle son conseil 'neutre' sur le titre HeidelbergCement et relève son objectif de cours à 86 euros, contre 81 euros précédemment.



Selon le bureau d'études, la base de coûts s'annonce stable pour le 2e trimestre mais 'une forte pression inflationniste' pourrait se répercuter sur les coûts au 3e trimestre.



Credit Suisse invite HeidelbergCement à prendre un certain nombre de mesures en faveur d'une meilleure valorisation du titre, estimant qu'il serait par exemple, 'très intéressant' que l'entreprise communique davantage sur sa stratégie visant à améliorer ses performances structurelles.



L'analyse plaide aussi pour la mise en lumière de ce que l'entreprise considère comme ses 'actifs clés', et appelle même, 'idéalement' à la cession d'un actif, en dehors de ce noyau noyau clé.



A ce titre, 'trois cessions ont été annoncées en 2021 (la participation de 51% dans Hilal Cement, au Koweit, et deux usines

en Grèce)', souligne Credit Suisse.



