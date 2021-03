HeidelbergCement : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'neutre' sur le titre HeidelbergCement et relève son objectif de cours, de 69 à 81 euros.



Le bureau d'analyses indique que ses estimations de BPA et d'EBITDA sont 'globalement inchangées' et souligne que HeidelbergCement 'a repris sa politique de dividende progressif avec une proposition de dividende de 2,20 E par action, en hausse de 5% par rapport à 2018'.



Après un bon début d'année 2021, HeidelbergCement anticipe une augmentation de son chiffre d'affaires ainsi que des EBIT et EBITDA opérationnels cette année, portée par la croissance de la demande dans le secteur résidentiel et le dynamisme du secteur des infrastructures.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.