Hays : UBS reste à achat après des résultats

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hays et son objectif de cours de 155 pence, soit un potentiel de hausse de 50% pour l'action du cabinet de recrutement britannique, pointant des 'bénéfices et dividendes solides, dans des marchés incertains'.



'Les profits se sont comme prévu améliorés au second semestre, avec un EBITA de 197 millions de livres sterling pour l'exercice 2022-23 (consensus vers 196 millions)', souligne le broker dans le résumé de sa note.



UBS ajoute que la publication de la veille a été accompagnée d'une augmentation de 5% du dividende par action de base et d'un dividende exceptionnel d'environ 36 millions de livres, ainsi que de l'annonce d'un nouveau CEO.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.