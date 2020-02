Hays : Liberum reste à 'conserver', ajuste sa cible

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son conseil 'conserver' sur Hays, Liberum abaisse son objectif de cours de 160 à 155 pence, dans le sillage d'une estimation du profit opérationnel 2020 réduite de 5% pour 'refléter la faiblesse en Chine et les vents contraires de changes persistants'.



Le broker souligne que ses réductions cumulées d'estimations de profit opérationnel 2020 depuis juillet dernier atteignent maintenant 28%, et que les marchés coeur de l'Allemagne, de l'Australie et du Royaume Uni restent difficiles.



'Le bilan demeure solide et nous prévoyons encore un dividende extraordinaire, bien que réduit', nuance Liberum, estimant à 4,6% le rendement de dividende du cabinet de recrutement britannique pour l'année calendaire 2020.



