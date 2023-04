Hasbro : BofA relève son opinion

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé son opinion sur le titre Hasbro, portée de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours amélioré de 42 à 63 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie sa décision par la qualité des derniers résultats trimestriels du groupe américain de jeux et de jouets, qui témoignent selon lui de la bonne résistance de la franchise 'Magic'.



BofA - qui avait dégradé le titre en novembre dernier - souligne que la vigueur de cette activité de cartes à jouer a été soutenue au premier trimestre par le succès de l'extension 'Phyrexia', mais aussi par la vigueur non démentie des ventes de 'Modern Horizons 2' et de 'Warhammer 40K'.



Pour l'intermédiaire, l'objectif d'une croissance annuelle autour de 15% de la division Wizards - à laquelle appartient Magic - est désormais crédible, surtout au vu de l'emballement qui entoure les sorties de 'Lord of the Rings and Commander' et de 'Baldur's Gate III'.



Il ajoute qu'une cession d'eOne, la filiale de production de films et de programmes télévisés du groupe, pourrait constituer le prochain catalyseur haussier du titre.



