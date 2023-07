Hasbro : BofA relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé lundi sa recommandation sur Hasbro, portée de 'neutre' à 'achat', à trois jours de la publication des résultats de deuxième trimestre du fabricant de jouets, prévue le jeudi 3 août.



Dans une note de recherche, BofA dit s'attendre à ce que le groupe américain dévoile des chiffres meilleurs que prévu grâce au succès des cartes Magic 'Le Seigneur des anneaux', sorties au mois de juin.



La banque américaine pense par ailleurs que l'annonce d'une cession de la filiale audiovisuelle eOne et des studios de production télévisée pourrait constituer un autre catalyseur de cette publication de résultats.



Son objectif de cours remonte en conséquence de 68 à 85 euros.



