Hasbro : BofA rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé mardi son objectif de cours sur Hasbro de 85 à 90 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note envoyée à ses clients, la banque américaine met en avant les performances 'exceptionnellement fortes' des jeux sur mobiles 'Monopoly Go' et 'Baldur's Gate 3', deux titres sur lesquels Hasbro perçoit des redevances.



D'après BofA, ces deux succès pourraient représenter une contribution 'significative' aux résultats du groupe américain de jeux et de jouets d'ici à la fin de l'année et en 2024, confirmant ainsi le bien-fondé de sa stratégie dans le numérique, poursuit la firme new-yorkaise qui estime que les investisseurs avaient jusqu'ici tendance à sous-évaluer le portefeuille de propriété intellectuelle détenu par le groupe.



