Hasbro : BofA dégrade d'achat à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - BofA a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Hasbro, qu'il ramène de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 73 à 42 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique redouter que le fabricant américain de jeux et de jouets soit en train de 'tuer sa poule aux oeufs d'or', en l'occurrence sa branche de cartes à jouer 'Magic The Gathering'.



Après s'être penché en profondeur sur cette activité, l'analyste en déduit que le groupe produit trop de cartes de la franchise, une décision qui a eu pour effet de doper ses récents résultats mais qui risque aussi de détruire la valeur à long terme de la marque, prévient-il.



'Les prix des cartes tombent en flèche, les boutiques de jeux perdent de l'argent, les collectionneurs liquident leurs possessions et la grande distribution limite ses prises de commandes', souligne-t-il.



Dans son étude, BofA rappelle que 'Magic The Gathering' génère environ 15% du chiffre d'affaires total du groupe et quelque 35% de son résultat opérationnel (Ebitda).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.