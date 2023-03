Harley-Davidson : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur Harley-Davidson, portée de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 39 dollars.



Suite au récent repli du titre, qui est revenu en direction de son objectif, le bureau d'études dit voit un profil risque/rendement 'plus équilibré' sur la valeur, ce qui le conduit à relever son conseil.



'Ceci dit, notre point de vue sur les fondamentaux du groupe reste le même: nous demeurons prudents concernant la stabilisation de la demande chez les détaillants sur fond d'environnement économique instable et de risques associés à Harley-Davidson Financial Services (pertes sur crédits, hausse des taux d'intérêt)', tempère l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.