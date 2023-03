Hannover Re : Bank of America relève sa position

(CercleFinance.com) - Bank of America relève sa position sur Hannover Re à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 4% à 192 euros, expliquant devenir plus constructif sur le dossier 'après une rare sous-performance depuis le début de l'année'.



'La volatilité macroéconomique et la prudence accrue des investisseurs devraient favoriser les valeurs défensives de grande qualité telles que Hannover Re', estime le broker dans le résumé de sa note.



Bank of America considère que l'action du réassureur allemand se négocie avec une prime méritée, mais il pense que la hausse des résultats de 2024 est sous-estimée et que les multiples de valorisation semblent convaincants.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.