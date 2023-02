Haleon : Credit Suisse confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de surperformance sur le titre Haleon, avec un objectif de cours de 376 £.



Selon l'analyste, Haleon dispose d'une exposition plus attrayante que Kenvue, l'un de ses plus proches pairs et futur spin-off de J&J dans la santé grand public. Pour rappel, Haleon est pour sa part le fruit d'un récent spin-off de GSK.



'Notre analyse renforce notre vision de Haleon en tant que société de santé grand public à croissance plus élevée et mieux investie (gain de parts de marché, dépenses de marketing); il bénéficie également d'une forte dynamique suite aux changements de portefeuille/scission et de sa position de n°1 mondial', souligne Credit Suisse.



L'analyste rapporte enfin que l'action Haleon se traite actuellement sur un VE/EBITDA et un P/E 2023E de 14x et 17x, par rapport aux valeurs de base européennes à c15x et c22x, respectivement.



