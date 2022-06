GSK : UBS réitère son objectif après un essai clinique

(CercleFinance.com) - GSK a fait état vendredi de résultats positifs pour l'essai clinique de phase III consacré à son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV).



Le groupe biopharmaceutique britannique explique que le vaccin a montré une efficacité 'statistiquement significative et cliniquement probante' chez les personnes adultes âgées de plus de 60 ans.



' Le VRS a fonctionné, l'efficacité sera évaluée plus tard ' indique UBS. L'analyste souligne le succès pour GSK sur son événement clinique majeur en 2022.



UBS confirme sa recommandation neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1866 pence.



Sur la base des conclusions favorables de cette étude de phase III, le laboratoire dit envisager de déposer une demande d'enregistrement dans le courant du second semestre 2022.



