GSK : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS estime qu'il y a des avantages plutôt que des inconvénients sur la valeur. L'analyste confirme son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1876 pence.



' Nous pouvons envisager une modeste expansion du multiple de GSK, qui semble se négocier à 11,7x, mais tout dépassement dépendra du développement du pipeline ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe a confirmé ses perspectives annuelles, tablant toujours sur une croissance de ses ventes dans une fourchette de 5% à 7% à taux de change constants en 2022. Il table également sur une croissance de 12% à 14% de son bénéfice opérationnel ajusté cette année, toujours exprimée à taux de change constants.



