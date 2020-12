GSK : UBS n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - UBS dégrade sa recommandation sur GSK (GlaxoSmithKline) de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 1.730 à 1.440 pence, déclarant attendre davantage d'information concernant la scission de l'unité grand public du groupe de santé.



'Après l'annonce de 2018 par GSK de son intention de combiner son activité grand public avec celle de Pfizer, ce qui devrait être finalisé fin 2022, les investisseurs ont eu tendance à hésiter sur la méthodologie de valorisation pour l'action', juge le broker.



Selon l'intermédiaire financier, 'cet état d'esprit va se prolonger jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires, en particulier compte tenu de la faiblesse des catalyseurs cliniques au premier semestre 2021'.



