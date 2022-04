GSK : UBS confirme son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le premier laboratoire britannique a fait état hier matin d'un bénéfice ajusté par action en hausse de 43% à 32,8 pence au titre du premier trimestre 2022. UBS souligne que Shingrix et la santé grand public affichent de bons résultats.



Suite à cette publication UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 1790 pence.



' GSK a annoncé un chiffre d'affaires de 9 780 millions de livres sterling au 1er trimestre 22, soit 6,9% de plus que le consensus, un bénéfice d'exploitation ajusté de 2 613 millions de livres sterling, soit 10,8% de plus que le consensus, et un BPA ajusté de 32,8 pence, soit 9,3% de plus que le consensus de 30,0 pence ' indique UBS.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles, tablant toujours sur une croissance de ses ventes dans une fourchette de 5% à 7% à taux de change constants en 2022.



Il table également sur une croissance de 12% à 14% de son bénéfice opérationnel ajusté cette année, toujours exprimée à taux de change constants.



