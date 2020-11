GSK : Morgan Stanley rehausse sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - Ce vendredi, Morgan Stanley a rehaussé sa note sur l'action GlaxoSmithKline, passant de 'sous-pondération' à 'pondération égale', citant l'amélioration de la dynamique de valorisation des actions.



'Les risques d'exécution et les investissements associés à la reconstruction de l'innovation pharmaceutique demeurent, mais les progrès dans les vaccins et un pivot de valorisation plus large sont désormais plus favorables', ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note aux clients.



Les analystes ont aussi souligné la plus grande visibilité concernant la scission de l'unité de soins de santé grand public, l'expansion de la capacité du vaccin contre le zona Shingrix et le litige Biktarvy en 2021.



GSK se négocie toutefois à des niveaux globalement en ligne avec l'univers moyen de la couverture pharmaceutique de l'UE, a déclaré Morgan Stanley, justifiant sa cote de 'pondération égale' sur les actions.



La banque d'investissement a également réduit son objectif de prix pour les actions du fabricant de médicaments de 1 695 pence à 1 665 pence.



L'action GSK est actuellement en baisse de 0,2% à Londres.



