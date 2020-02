GSK : Liberum reste à 'conserver', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'conserver' sur GlaxoSmithKline (GSK) avec un objectif de cours ramené de 19,30 à 18,40 livres sterling, mettant en avant des investissements en R&D plus élevés à court terme.



'2020 sera une année importante pour les livraisons commerciales du pipeline avec deux approbations critiques au premier semestre (belantamab dans le myélome et Zejula dans le cancer ovarien) et ceci va requérir des investissements de lancement', note le broker.



Aussi, Liberum s'attend à ce que les marges de GSK soient sous pressions en 2020-21 avant de s'élargir en 2022 et au-delà. Il réduit donc de jusqu'à 10% de ses prévisions pour le groupe de santé britannique.



