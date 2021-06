GSK : Liberum reste à 'achat' avant un évènement

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 17 livres sur GSK, avant un événement organisé par le groupe de santé la semaine prochaine et axé sur le 'nouveau GSK', dont l'aspect le plus important sera selon lui ses aspirations de croissance.



Le broker prévoit des croissances annuelles de 6% pour les ventes et de 10% pour l'EBIT sur 2021-26, au-dessus des consensus. Il s'attend aussi à ce que GSK clarifie son plan de séparation de la santé grand public, via une scission ou une introduction en bourse.



Jugeant une introduction en bourse partielle de plus en plus probable, Jefferies estime que 'cette structure peut ajouter une incertitude supplémentaire au processus', mais il continue de croire que le potentiel à long terme du 'nouveau GSK' est sous-estimé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.