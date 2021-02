GSK : Liberum reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur GSK (GlaxoSmithKline) avec un objectif de cours ajusté de 17,20 à 17 livres steling, considérant que 'la reprise peut être retardée d'un an, mais montrera probablement un rebond plus prononcé'.



'Les prévisions de GSK pour 2021 n'ont pas marqué le tournant que nous espérions et marqueront une autre année de baisse des bénéfices. Cependant, les vents contraires de 2021 devraient être transitoires, les vaccins devraient se redresser en 2022', estime-t-il.



Par ailleurs, Liberum met en avant des signes encourageants dans les récentes performances des franchises respiratoire, VIH et oncologie qui renforcent sa confiance dans le scénario de croissance à moyen terme.



