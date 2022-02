GSK : Liberum remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum reste à 'achat' sur GSK tout en remontant son objectif de cours de 1870 à 1910 pence, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions à court terme pour le groupe de santé après un quatrième trimestre solide et sa perspective d'une bonne croissance pour 2022.



'GSK s'attend à ce que les bénéfices d'exploitation ajustés augmentent de 12 à 14% en 2022 (hors effets de la pandémie), dépassant ses perspectives de croissance à moyen terme d'au moins 5% pour les ventes et 10% pour les bénéfices', note le broker.



Liberum ajoute que ces prévisions -sur une base qui exclut désormais les activités de santé grand public- correspondent globalement à ses attentes, bien que les ventes de GSK liées à la pandémie aient dépassé ses prévisions.



