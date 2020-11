GSK : Liberum relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum relève sa recommandation sur GSK (GlaxoSmithKline) de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 18,40 à 17,30 livres sterling, alors que le groupe de santé va fêter en décembre son 20ème anniversaire.



'La dernière décennie a été difficile, mais le groupe entre dans les années 2020 avec une nouvelle direction, moins de vents contraires sur les produits et des moteurs de croissance innovants dans les franchises oncologie et vaccins', souligne le broker.



Aussi, Liberum anticipe une période prolongée de croissance des résultats qui n'est pas reflétée dans la valorisation. 'De plus, GSK se prépare finalement à libérer cette valeur à travers la scission de la santé grand public en 2022', ajoute-t-il.



