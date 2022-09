GSK : Jefferies dégrade et passe à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a dégradé jeudi sa recommandation sur GSK, qu'il ramène d''achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 2100 à 1475 pence.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la pharmacie, le courtier américain explique qu'il considère le laboratoire pharmaceutique comme le plus exposé au dossier Zantac, du nom de ce médicament contre les brûlures d'estomac qui fait l'objet de nombreuses plaintes aux Etats-Unis.



A en croire Jefferies, l'affaire pourrait coûter entre un et sept milliards de dollars au groupe, ce qui signifie que le décrochage de l'ordre de 20% qui a touché la valeur au mois d'août intègre déjà le scénario du 'pire'.



Toutefois, même après cette correction, le broker s'attend à ce qu'une certaine incertitude continue à peser sur la valeur dans les mois à venir.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.