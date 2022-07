GSK : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' (reflétant le besoin de R&D) sur le titre GSK, avec un objectif de cours de relevé de 1400 à 1600p.



Le broker met à jour son modèle sur GSK avant la séparation de Haleon, sa branche santé, prévue lundi 18 juillet.



'Nous mettons à jour notre évaluation en supposant une capitalisation initiale de Haleon de 33,1milliards de livres sterling avec environ 54,5% de la valeur transférée aux actionnaires', indique l'analyste.



Crédit Suisse indique que GSK consolidera ses actions après la clôture du lundi 18juillet en réduisant le nombre d'actions pour ramener leur prix à leur niveau pré spin-off.



'En moyenne, nous avons réduit notre BPA de 2,5% sur la période 22-26, reflétant une base de départ inférieure de 2,9% à ce que nous avions précédemment estimé', poursuit Crédit Suisse.



Le bureau d'analyses rappelle que GSK table sur une croissance de 5% du CA et de 10% de croissance des bénéfices CORE entre 2021-2026. 'Nous considérons que le chiffre d'affaires est réalisable à moyen terme, mais nous voyons la nécessité de réinvestir pour construire le pipeline afin de soutenir la croissance', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

