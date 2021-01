GSK : Credit Suisse dégrade son opinion, abaisse sa cible

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse abaisse son opinion sur le titre GSK, passant de 'neutre' à 'sous-performance' et réduit dans le même temps son objectif de cours à 1400p, contre 1580p précédemment.



S'appuyant sur l'analyse PharmaValues 2021, Credit Suisse pointe 'la faible productivité de la R&D chez GSK, et la nécessité d'investir dans le pipeline'.



Par conséquent, le bureau d'analyses annonce réduire sa prévision de dividende concernant le groupe en 2022 de 80 à 50p.



Credit Suisse s'inquiète enfin des directives du CDC états-unien selon lesquelles 'les vaccins COVID ne devraient pas être coadministrés avec d'autres vaccins' alors que le vaccin Shingrix constitue le principal moteur de croissance de GSK.



