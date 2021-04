GSK : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur GlaxoSmithKline (GSK) avec un objectif de cours ramené de 1400 à 1300 pence, à la suite d'une réduction de 4,6% de son BPA estimé pour 2021 avec une mise à jour de ses hypothèses de changes.



Le broker déclare en outre continuer de tabler sur un dividende 2022 de 50 pence par action de la part du groupe de santé britannique, contre un consensus de 60 pence, et le dividende de 80 pence attendu pour 2021.



'Ceci reflète notre préoccupation d'une valeur du pipeline faible par rapport à ses pairs, et d'une productivité de recherche-développement pauvre', explique Credit Suisse, qui reconnait par contre à GSK un bon pouvoir de tarification.



