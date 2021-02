GSK : Berengerg réduit son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les résultats du 4e trimestre 2020 de GlaxoSmithKline (GSK) ont été éclipsés par les prévisions décevantes pour 2021 et l'annonce d'une réduction de dividende à partir de 2022, constate Berenberg.



Selon le bureau d'analyses, 'une croissance des dépenses de R&D à deux chiffres combinée à une croissance limitée des ventes de Shingrix pèsera lourdement sur les données financières 2021' de GSK.



Dans ce contexte, Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur le titre mais réduit son objectif de cours, passant de 17,2 à 15,7 livres sterling.





