GSK : À l'achat, Oddo abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Les résultats publiés hier par Gsk mettent en évidence la baisse notable de la franchise Vaccin, en recul de 9% sur la période.

' Celle-ci s'explique par des vaccinations en recul en amont de la rentrée scolaire aux US (décalage de rentrée scolaires/ universités) ', analyse Oddo qui nuance toutefois le phénomène en pointant la très forte demande de vaccin contre la grippe saisonnière (+21% à tcc).



Par ailleurs, Oddo souligne que le ' bon contrôle des coûts ' tout au long du 3e trimestre compense la baisse des ventes de vaccin.



Anticipant une hausse moyenne annuelle des BPA de 6,3% sur la période 2020/2024, Oddo confirme sa recommandation d'achat et réduit légèrement sa cible, de 1810 à 1730 p.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.