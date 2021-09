Grifols : Invest Securities salue l'acquisition de Biotest

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 30 euros sur Grifols, après l'annonce vendredi de l'acquisition de Biotest par le groupe de santé espagnol, pour une valeur d'entreprise de deux milliards d'euros.



'En plus d'être une nouvelle opération d'envergure sur le marché du plasma, il s'agirait d'une nouvelle transaction réalisée auprès du chinois Creat Group, un partenaire privilégié de Grifols', souligne l'analyste en charge du dossier.



Jugeant que l'opération 'paraît séduisante à tous points de vue' stratégiquement, il ajoute qu'elle devrait être fortement relutive sur les marges, particulièrement après 2024, et estime la relution des BNA 2022-24 à +5%/+5%/+18%.



