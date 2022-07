Grifols : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols, avec un objectif de cours abaissé de 26 à 23 euros, alors que le groupe de santé espagnol a réfuté catégoriquement des rumeurs d'augmentation du capital parues dans la presse la veille, lors d'une conférence.



'Grifols souhaite ainsi s'en remettre à ses leviers habituels pour se désendetter. Les présentations se sont principalement concentrées sur l'activité, et en particulier sur le pipeline de Biotest, qui nous paraît séduisant', précise l'analyste.



'Peu d'information a filtré sur les perspectives financières hormis une activité au premier semestre plus lente qu'anticipé et des perspectives à moyen terme qui pourraient être décalées d'un an comme l'a avoué, à demi-mot, le CFO lors de la session Q&A', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.