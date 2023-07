Grifols : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols avec un objectif de cours ajusté de 18 à 19 euros, se disant 'malgré un deuxième trimestre en ligne et un marché peu réactif (-2,8%), globalement satisfait de la publication et de la conférence téléphonique'.



Selon le bureau d'études, les résultats du groupe de santé espagnol spécialisé dans les dérivés du plasma 'marquent le début d'une inflexion sur la marge avant un second semestre qui s'annonce séduisant en matière de résultats'.



'Du point de vue de l'endettement, principal frein de revalorisation, l'horizon s'éclaircit avec la cession potentielle de SRAAS d'ici fin 2023 et des réflexions sont également menées sur d'autres activités', ajoute l'analyste.



