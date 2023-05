Grifols : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle qui a vu le marché récompenser 'le rebond des marges avec le franchissement d'un point d'inflexion'.



'Ce rebond repose sur l'exécution efficace du plan d'économies de coûts alors que la baisse des prix de la collecte de plasma entamée en août commencera à impacter positivement la marge à partir du second semestre', précise l'analyste en charge du groupe de santé.



Invest Securities ajoute que le management a réitéré son objectif de désendettement grâce à la génération de FCF et la réalisation d'une opération en 2023. 'Après des trimestres éprouvants, Grifols regarde l'avenir positivement', constate-t-il.



