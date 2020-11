Grifols : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la croissance est ressortie globalement en ligne avec les attentes et que la marge d'EBITDA (hors IFRS 16) au 3ème trimestre a atteint des niveaux historiquement élevés (29% vs IS : 28%), tirée par le plan d'économies de coûts et un mix très favorable.



' Le T3 est plutôt un avant-goût des perspectives à LT, alors que la dynamique à CT devrait être impactée par les effets de la baisse de la collecte. Ces effets sont déjà bien intégrés par le marché ' indique Invest Securities.



' Nous intégrons le plan d'économies de coûts (100mE/an) qui est amené à durer et ajustons la dynamique de croissance à CT entrainant un relèvement des BNA 2020-22e de +4% en moyenne ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son objectif de 36E et son opinion à l'achat.



