Grifols : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Les analystes estiment que les résultats du 2ème trimestre 2021 communiqués hier sont globalement rassurants car, en dépit d'une déception sur les marges, ils traduisent la faculté du groupe à remettre rapidement la division Bioscience sur les rails, après seulement un trimestre difficile, permettant à la croissance de dépasser les attentes.



' Par ailleurs, le spectre de la dette (DN/EBITDA fin S1 : 4,9x) ne devrait plus être un obstacle grâce à (i) l'investissement de 990m$ du GIC dans le capital de Biomat, (ii) à la génération de FCF soutenue par le redressement de la Bioscience et des marges dès le S2 et (iii) à de potentiels cessions d'actifs non stratégiques ' indique Invest Securities.



Après actualisation, le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 30E (contre 31E) avec une opinion à achat.



