Grifols : Berenberg a revu à la hausse son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a revu à la hausse son objectif de cours sur l'action à 33,85 euros, contre 30 euros jusque-là.



'Grifols a la matière première et la capacité de production pour améliorer la croissance de ses revenus et de ses marges', estime le broker.



Berenberg indique dans son rapport qu'il s'attend à un taux de croissance annuel (CAGR) EPS ajusté 2020-2024 de 12,7%.



Le bureau d'analyses, qui a cependant une recommandation 'Conserver' sur l'action, a également relevé son objectif de cours pour les actions B à 28,80 euros au lieu de 25,50 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer