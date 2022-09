Golden Entertainment : Jefferies conserve sa note d'achat

(CercleFinance.com) - ' Compte tenu de la solidité du bilan et de la solidité des fondamentaux sur les marchés régionaux de Golden Entertainment, nous pensons que la société pourrait poursuivre sa croissance de manière plus agressive ou accélérer les retours aux actionnaires avec le produit de la vente de Rocky Gap ', estime Jefferies qui conserve sa note d'achat sur le titre avec un objectif de prix de 64 $.



Après la vente de Rocky Gap au milieu de l'année 2023, GDEN devient presque un pure-play NV gaming. Selon les estimations de Jefferies, les opérations NV ' représentent >90% de l'EBITDA consolidé après la transaction '.



Pour l'analyste, le STRAT devrait rester le plus grand contributeur, représentant environ 26% de l'EBITDA pro forma. Compte tenu de la force fondamentale du Strip de Las Vegas, stimulée par une forte demande en matière de congrès et de divertissement, ainsi que par la reprise continue des visites internationales.



Il est important de noter poursuit Jefferies, qu'au niveau de négociation actuel, la société pourrait racheter près de 7 millions d'actions, soit 20-25% des actions en circulation de la société à l'heure actuelle.



Pour l'exercice 23, l'analyste s'attend à ce que la société génère 1,088 milliard de dollars de revenus et 280 millions de dollars de revenus ajustés, contre 1,129 milliard de dollars et 292,6 millions de dollars auparavant. ' Parallèlement, nous révisons nos estimations pour l'exercice 24 à 1,030 milliard de dollars de revenus et 260 millions de dollars d'EBITDA ajusté. '



