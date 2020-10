GlaxoSmithKline : UBS réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a réduit son objectif de cours pour la société pharmaceutique.



La question clé pour les actions est de savoir si les prévisions de croissance du BPA de -1% à -4% à taux de change constant (TCC) pour l'ensemble de l'année 2020 doivent être revues à la baisse, ont indiqué les analystes.



En indiquant que le haut de la fourchette semble désormais 'irréalisable', UBS a déclaré qu'il avait revu à la baisse ses prévisions de croissance du BPA à -5,4 % cette année, contre -4 % précédemment.



Le bureau d'analyses a réduit son objectif de cours sur le titre de 1800 pence à 1730 pence.



Cependant, le cours des actions reflète déjà une réduction des prévisions, a déclaré UBS, qui maintient sa recommandation 'achat' sur les actions.



Étant donné le manque de catalyseurs à court terme, L'analyste continue, pourtant, à préférer Novartis et Roche.



